|В Украине заработали антирейдерские аграрные штабы
|18.04.2018 13:30
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Правительство получило сигнал от аграриев о возможном обострении рейдерских атакКабинет министров возобновил работу антирейдерских аграрных штабов на время посевной кампании.
Правительство уже получил информацию из регионов о возможности обострения ситуации с захоленням земель при восстановлении сельскохозяйственных работ, - сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает пресс-служба правительства.
Петренко отметил, что за прошлый год было обработано почти 500 обращений.
"За 3 месяца работы штаба рассмотрели 491 обращения. Фактически каждое четвертое из них касалось попыток захвата имущества или зерна. Благодаря работе штабов против рейдеров нарушили 17 уголовных дел ", - добавил он.
Петренко отметил, что в прошлом году был разработан ряд инициатив, которые устраняли пробелы в законодательстве. Так, было ликвидировано техническую возможность проводить регистрацию земельных »участков-призраков" и внедрена автоматизированная система обмена информацией между земельным кадастром и реестром недвижимости.
Напомним, в Кировоградской области полиция задержала несколько десятков ветеранов АТО, в том числе одного из командиров батальона "Донбасс", которые утверждали, что пытались помочь местному фермеру предотвратить рейдерский захват его предприятия.
Позже полиция Кировоградщины заверила, что не занимала одну из сторон конфликта вокруг агропредприятия в селе Бережинка, однако признала, что во время задержания ветеранов АТО применялись спецсредства.
В полиции заявили, что согласно закону правоохранительные функции не имеют права осуществлять общественные формирования, охранные фирмы и другие лица, которые находились на территории сельхозпредприятия безосновательно.
Конфликта предшествовала попытка рейдерского захвата предприятияпутем оформления фиктивной сделки дарения. Согласно выводам Киевского института судебной экспертизы, подпись фермера были подделаны. В то же время, экспертиза областной прокуратуры подтвердила подлинность подписи.