Правительство получило сигнал от аграриев о возможном обострении рейдерских атак

Правительство уже получил информацию из регионов о возможности обострения ситуации с захоленням земель при восстановлении сельскохозяйственных работ, - сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает пресс-служба правительства.

Петренко отметил, что за прошлый год было обработано почти 500 обращений.

"За 3 месяца работы штаба рассмотрели 491 обращения. Фактически каждое четвертое из них касалось попыток захвата имущества или зерна. Благодаря работе штабов против рейдеров нарушили 17 уголовных дел ", - добавил он.

Петренко отметил, что в прошлом году был разработан ряд инициатив, которые устраняли пробелы в законодательстве. Так, было ликвидировано техническую возможность проводить регистрацию земельных »участков-призраков" и внедрена автоматизированная система обмена информацией между земельным кадастром и реестром недвижимости.

Напомним, в Кировоградской области полиция задержала несколько десятков ветеранов АТО, в том числе одного из командиров батальона "Донбасс", которые утверждали, что пытались помочь местному фермеру предотвратить рейдерский захват его предприятия.