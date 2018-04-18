В Китае у своего первого авианосца Liaoning, который являеться модернизированно версией купленного у Украины крейсера "Варяг", обнаружили существенные недостатки, сообщает Asia Times.

По словам одного из китайских летчиков, чтобы совершить посадку истребителю J-15 необходимо сбросить вес - оружие и топливо.

Стоит отметить, что Китай произвел около 1,2 тысяч технических элементов для модернизации судна, однако возможности по его улучшению ограничены из-за "врожденных дефектов".

По данным источника, Liaoning значительно уступает американским авианосцам.

Напомним, судно "Варяг" было введено в эксплуатацию в 1998 году. Крейсер доставили в порт Даляня в 2005 году, после чего началась его модернизация. На вооружение получившийся авианосец поступил в 2012 году.

Как сообщал svodka.net ранее, Северная Корея заявила, что намерена ликвидировать американский авианосец "Карл Винсон" , чтобы продемонстрировать свою военную сила.

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