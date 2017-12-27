На неофициальном наличном валютном рынке курс доллара снизился по сравнению со вторником 26 декабря и составил 27,81 гривны за доллар (средняя продажа).

По состоянию на 8:30 среды, 27 декабря, покупатели выставляли заявки в среднем по 27,75 гривен за доллар, продавцы — на уровне 27,81 гривны за доллар, информирует еizvestia.com.

Важно добавить, что объем предложений продавцов на 11,22% выше объема предложений покупателей.

В то же время, официальный курс гривны (курс НБУ) на 27 декабря установлен на уровне 27,94 гривны за доллар.

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Напомним, во вторник гривна на межбанке выросла в цене по сравнению с пятницей на 9,5 копеек. Курс покупки составлял 27,83 гривны за доллар на момент закрытия межбанка. Курс доллара снизился. Котировки продажи — 27,87.

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