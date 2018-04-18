Пассажиров самолета авиакомпании "Россия", который должен был вылететь в 9:35 из аэропорта "Внуково" в Симферополь, эвакуировали из-за разгерметизировавшегося контейнера с пчелами в грузовом отсеке. Об этом сообщает со ссылкой на РИА Новости.

Из контейнера вылетело около 10 особей умышленно выведенного вида шмелей, не представляющего опасности для здорового человека.



Авиакомпанией было принято решение о замене воздушного судна для выполнения рейса, и резервный самолёт вылетел в 11.10 по московскому времени. Сейчас службами компании проводится проверка этого случая.

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