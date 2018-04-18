|Разъяренные шмели напали в Москве на самолет в Крым
|18.04.2018 13:33
|
Пассажиров самолета авиакомпании "Россия", который должен был вылететь в 9:35 из аэропорта "Внуково" в Симферополь, эвакуировали из-за разгерметизировавшегося контейнера с пчелами в грузовом отсеке. Об этом сообщает со ссылкой на РИА Новости.
Из контейнера вылетело около 10 особей умышленно выведенного
вида шмелей, не представляющего опасности для здорового
человека.
Как сообщал , во время исполнения американского гимна в Миннесоте на матче в бейсбол орел Челленджер приземлился на плечо игрока и начал его кусать.
Поделитесь статьей с друзьями