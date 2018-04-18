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Отжатая для жены главаря "ДНР" сеть АТБ увязла в миллионных долгах, - боевик Ходаковский
18.04.2018 13:33
Отжатая для жены главаря «ДНР» сеть АТБ увязла в миллионных долгах, — боевик Ходаковский

Он посоветовал «не питать иллюзий» насчет развития экономики «пока не закончится война»

Создатель террористического батальона «Восток» Александр Ходаковский заявляет, что отжатая боевиками «ДНР» сеть магазинов АТБ задолжала поставщикам 700 млн рублей и сократила оборот в 7 раз. Об этом он написал в соцсетях, информирует svodka.net.

«Первый республиканский супермаркет должен контрагентам семьсот миллионов рублей, поставщики продукции в ДНР свидетельствуют, что оборот сократился в СЕМЬ раз!!! То, что выручали за день — теперь за неделю… И чем дольше война — тем тяжелее будут последствия», — отметил он.

Он посоветовал «не питать иллюзий» насчет развития экономики «пока не закончится война».

«Первый республиканский супермаркет» — это «отжатые» и переименованные магазины известной украинской сети продуктовых универсамов «АТБ». Всего на оккупированной территории Донбасса компания имела 152 магазина. Как писала в своем расследовании «Новая газета», по данным «АТБ-Маркета», контроль над ними получила жена главаря «ДНР» Александра Захарченко — Наталья.

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