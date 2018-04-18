Он посоветовал «не питать иллюзий» насчет развития экономики «пока не закончится война»

Создатель террористического батальона «Восток» Александр Ходаковский заявляет, что отжатая боевиками «ДНР» сеть магазинов АТБ задолжала поставщикам 700 млн рублей и сократила оборот в 7 раз. Об этом он написал в соцсетях, информирует svodka.net.

«Первый республиканский супермаркет должен контрагентам семьсот миллионов рублей, поставщики продукции в ДНР свидетельствуют, что оборот сократился в СЕМЬ раз!!! То, что выручали за день — теперь за неделю… И чем дольше война — тем тяжелее будут последствия», — отметил он.

Он посоветовал «не питать иллюзий» насчет развития экономики «пока не закончится война».

«Первый республиканский супермаркет» — это «отжатые» и переименованные магазины известной украинской сети продуктовых универсамов «АТБ». Всего на оккупированной территории Донбасса компания имела 152 магазина. Как писала в своем расследовании «Новая газета», по данным «АТБ-Маркета», контроль над ними получила жена главаря «ДНР» Александра Захарченко — Наталья.

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