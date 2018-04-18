По информации Гордона, в Украине состоятся досрочные выборы в парламент Фото: Gordonua.com "По моей информации, 40 минут назад на самом высоком уровне принято решение о том, что внеочередные парламентские выборы в Украине состоятся в середине сентября", – написал журналист в Facebook.Как рассказали Гордону собеседники, в ближайшие месяц-два состоится отставка премьер-министра Владимира Гройсмана и полный разрыв отношений президента Петра Порошенко с главой МВД Арсеном Аваковым. https://www.facebook.com/gordondmitry/posts/1859852814058604 Нынешний состав Верховной Рады избрали в октябре 2014 года.Очередные выборы президента Украины и выборы в Верховную Раду Украины должны состояться в 2019 году.В марте 2017 года Порошенко заявил, что в досрочных парламентских выборах в Украине заинтересована Россия. "Никаких досрочных парламентских выборов ... я им не подарю", – сказал он. По данным соцопроса, который группа "Рейтинг" провела в ноябре 2017 года, на выборах в Раду пятипроцентный барьер могут преодолеть восемь партий: "Батьківщина", Блок Петра Порошенко, Оппозиционный блок, "За життя" Вадим Рабановича, Радикальная партия, "Гражданская позиция", "Самопоміч" и ВО "Свобода". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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