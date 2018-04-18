|Гордон: На самом высоком уровне принято решение, что внеочередные парламентские выборы в Украине состоятся в сентябре
|18.04.2018 13:34
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https://www.facebook.com/gordondmitry/posts/1859852814058604
Нынешний состав Верховной Рады избрали в октябре 2014 года.Очередные выборы президента Украины и выборы в Верховную Раду Украины должны состояться в 2019 году.В марте 2017 года Порошенко заявил, что в досрочных парламентских выборах в Украине заинтересована Россия. "Никаких досрочных парламентских выборов ... я им не подарю", – сказал он. По данным соцопроса, который группа "Рейтинг" провела в ноябре 2017 года, на выборах в Раду пятипроцентный барьер могут преодолеть восемь партий: "Батьківщина", Блок Петра Порошенко, Оппозиционный блок, "За життя" Вадим Рабановича, Радикальная партия, "Гражданская позиция", "Самопоміч" и ВО "Свобода".
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