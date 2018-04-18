В результате аварии транспорт с украинцами был полностью разбит, о чем сообщает dtp.kiev.ua.

Автобус, перевозивший украинцев, попал в дорожно-транспортное происшествие в Чехии. Инцидент произошел буквально в ста километрах от государственной границы Украины.

В сообщении говорится, что в результате ДТП пострадали восемь человек, но госпитализация им не понадобилась.

В публикации также отмечается, что дорожно-транспортное происшествие с украинским автобусом напоминает фильм “Пункт назначения”: на трассе в Чехии опрокинулся прицеп трактора, а его колесная часть полетела прямо в лобовое стекло автобуса с нашими соотечественниками. Это просто чудо, что все обошлось без тяжелых травм.

Пассажиры автобуса отделались ушибами и ссадинами. Прибывшие на место ЧП медики оказали необходимую помощь украинцам на месте инцидента.

Также известно, что за гражданами Украины, которые попали в страшное ДТП, выехал ближайший автобус.



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