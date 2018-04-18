Российский авиационные завод «Авиакор» недавно был признан банкротом. И все бы ничего, ещё один пошёл по наклонной, чего уж, но в данном случае это та редкость, когда на судьбу завода повлияли санкции введенные непосредственно Украиной.

Дело в том, что завод «Авиакор» занимался выпуском, ремонтом и обслуживанием самолетов Ан-140 и Ту-154. Однако, после того как Россия вторглась в Украину и были разорваны связи завода с украинскими поставщиками, один из крупнейших в РФ авиационных заводов Российской Федерации стал болеть.

В 2014 ситуацию сразу же попытались взять под контроль и президент России В. В. Путин распорядился организовать на мощностях завода серийное производство самолёта Ил-114. Однако распорядиться одно, а развернуть производство – совсем другое. В условиях “Авиакора” освоение серийного производства Ил-114 заняло бы не менее 5 лет и потребовало бы инвестиций в размере 10-12 млрд руб. На такой шаг в правительстве не пошли бросив завод, с персоналом из полутора тысяч сотрудников на произвол судьбы.

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В 2015 году Министерство обороны РФ и вовсе решило взыскать с завода неустойку на 626,1 млн руб в связи с задержкой поставок самолетов Ан-140. Из 14 заказанных тогда готовы были лишь 6. Замечу, требование о взыскании от МО РФ поступило как раз тогда, когда Украина прекратила поставки комплектующих, для завода и об этом было прекрасно известно МО РФ.

В итоге, по состоянию на 2017 год завод имел задолженность около 200 млн рублей и простаивал без крупных заказов. На одних только Ту-154 отдельно не разгуляешься и был начат процесс о банкротстве.

Собственно, ещё один фрагмент на тему самодостаточности и импортзамещения в Российской Федерации. Одной только корой дуба во всех отраслях отделаться не получается.

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