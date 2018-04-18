Депутат заявил, что 22 февраля в Харькове Януковичу угрожала опасность

Допрос продолжался около полутора часов.

Добкин, в частности, рассказал, что бегство Януковича из Киева в Харьков двумя вертолетами 22 февраля 2014 была "официальным визитом". При этом он сообщил, что Янукович прибыл в Харьков на вертолете с незнакомой женщиной, сыном Виктором, спикером Рады Владимиром Рыбаком и главой Администрации Президента Андреем Клюевым.

Он сообщил, что на съезд депутатов в Харькове Янукович не пошел, поскольку Добкин решил, что это может нести угрозу его жизни и здоровью. " Я отговорил его ехать на съезд. Он так и не дождался от меня тезисов. Мы не имели возможности гарантировать его безопасность. Я начал получать угрозы с незнакомых номеров на свой номер отношении меня, моей семьи, моих близких, в том числе и Януковича. Я понимал, что его присутствие в зале может привести к серьезным последствиям " , - сообщил Добкин.

Депутат утверждает, что в этот день в Харьков прибыло 5-12 тыс. Радикально настроенных молодых людей из центральных регионов страны.

По его словам, было решено даже снять охрану с заключенной на тот момент Юлии Тимошенко для обеспечения безопасности Януковича в Харькове. "Часть охраны, которая была занималась вип-осужденной Тимошенко, была снята с объекта, чтобы обеспечивать безопасность Януковича. При мне ничего не могло произойти. Когда мы увидели, что больше людей не из Харькова, а в них организация была не хуже, чем у нас, мы знали, где они могут нас встречать, мы меняли трижды путь ", - заявил он.

Бывший председатель Харьковской ОГА также сказал, что несмотря на опасность Янукович не должен был убегать из Украины.

"Он должен был остаться и умереть. Если бы он остался, не было бы таких последствий трагических - кого бы убили, кто бы покончил с собой. Я понимаю суть ваших вопросов, вы хотите сказать, что ему ничего не угрожало. Так не было. приехав в Харьков, он был уверен, а прощаясь он уже был постаревшим лет на десять ", - сказал Добкин.

С 14 февраля в Оболонском райсуде по делу о госизмене экс-президента были допрошены только 4 из 20 разрешенных судом свидетелей защиты.

Напомним, 18 марта экс-премьер Николай Азаров выразил готовность свидетельствовать по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.