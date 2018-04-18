Во вторник, 17 апреля, в бельгийском городе Антверпен после концерта известную американскую певицу Лану Дель Рей атаковал любитель, сообщает газета.ру.

По словам свидителей, мужчина забрался на ограждение возле сцены и прыгнул на уходящую за кулисы артиску, уронив ее на пол.

Фанаты певицы оставили больше полутора тысяч сообщений в профилях Ланы в соцсетях, интересуясь, в порядке ли она и не причинен ли убыток ее здоровью.

Стоит отметить, что на данный момент ни Лана, ни ее представители никак не прокомментировали случай.

Как сообщал svodka.net ранее, скандальный продюсер Харви Вайнштейн требовал у певицы Ланы Дель Рей убрать его имя из песни.

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