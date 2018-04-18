|В Бельгии на Лану Дель Рей напал неизвестный мужчина
|18.04.2018 13:40
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Во вторник, 17 апреля, в бельгийском городе Антверпен после концерта известную американскую певицу Лану Дель Рей атаковал любитель, сообщает газета.ру.
По словам свидителей, мужчина забрался на ограждение возле сцены и прыгнул на уходящую за кулисы артиску, уронив ее на пол.
Фанаты певицы оставили больше полутора тысяч сообщений в профилях Ланы в соцсетях, интересуясь, в порядке ли она и не причинен ли убыток ее здоровью.
Стоит отметить, что на данный момент ни Лана, ни ее представители никак не прокомментировали случай.
Как сообщал svodka.net ранее, скандальный продюсер Харви Вайнштейн требовал у певицы Ланы Дель Рей убрать его имя из песни.
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