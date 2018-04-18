В ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" назвали имена 8 погибших и 9
пострадавших в результате ДТП в Кривом Роге. Об этом сообщила
пресс-служба компании, передает
Как отмечается, все погибшие, кроме одного человека, были
работниками предприятия. Так, в ДТП погибли:
1. Коротич Алла Васильевна, 1960 г.р., заточник
ремонтно-механического цеха № 3;
2. Соловей Марина Ядикаривна, 1972 г.р., бригадир управления
складского хозяйства и подготовки продукции;
3. Стешенко Людмила Владимировна, 1962 г.р., разметчик цеха
металлоконструкций;
4. Славин Андрей Валерьевич, 1977 г.р., заместитель начальника цеха
технического водоснабжения;
5. Маханов Александр Владимирович, 1983 г.р., машинист
вагоноопрокидывателя агломерационного цеха № 3;
6. Кукленко Михаил Иванович, 1961 г.р., токарь участка по
изготовлению деталей и запчастей ремонтного цеха;
7. Рак Сергей Викторович, 1978 г.р., машинист буровой установки
рудоуправления;
8. Мищенко Виталий Викторович, 1970 г.р., механик участка цеха
шламового хозяйства РОФ горного департамента.
Кроме того, еще девять работников получили травмы различной
степени тяжести:
1. Луценко Виталий Сергеевич, слесарь-ремонтник
рудообогатительной фабрики № 1;
2. Григорчук Андрей Сергеевич, электрослесарь по ремонту и
обслуживанию распределительных устройств цеха сетей и
подстанций;
3. Диденко Максим Юрьевич, слесарь по ремонту подвижного состава
(бригадир) управления железнодорожного транспорта;
4. Демьяненко Юлия Петровна, кладовщик рудообогатительной фабрики №
1;
5. Дворовый Константин Викторович, слесарь-ремонтник
рудообогатительной фабрики № 2;
6. Юрков Алексей Григорьевич, старший мастер по ремонту
оборудования агломерационного цеха № 2; 7. Готиляк Александр
Васильевич, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования агломерационного цеха № 2;
8. Киселев Георгий Валентинович, машинист экскаватора цеха
технологического автотранспорта;
9. Щегоцкий Анатолий Петрович, водитель автотранспортных средств
цеха пассажирского автотранспорта.
Напомним, большинство пострадавших и погибших в результате ДТП в
Кривом Роге Днепропетровской области были работниками ПАО
"АрселорМиттал Кривой Рог".
Как сообщал утром 17 апреля во Кривом Роге произошло смертельное
ДТП с участием автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и
автобуса. В результате аварии погибли 8 человек.
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