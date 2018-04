Встреча кандидата на пост главы Госдепартамента США Майкла Помпео и главы КНДР Ким Чен Ына состоялась на прошлой неделе и прошла "гладко", заявил президент США Дональд Трамп. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Помпео посетил КНДР с секретным визитом Фото: ЕРА По его словам, встреча состоялась на прошлой неделе, прошла "гладко" и у собеседников сложились "хорошие отношения"."Сейчас прорабатываются детали саммита. Денуклеаризация будет отличной вещью как для мира, так и для Северной Кореи", – отметил Трамп. Mike Pompeo met with Kim Jong Un in North Korea last week. Meeting went very smoothly and a good relationship was formed. Details of Summit are being worked out now. Denuclearization will be a great thing for World, but also for North Korea! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 апреля 2018 г. 17 апреля газета The Washington Post писала, что Помпео во время католических пасхальных выходных (31 марта – 1 апреля) совершил сверхсекретный визит в КНДР. По словам источников издания, поездка должна заложить основу для будущих переговоров Трампа и главы КНДР.12 апреля экс-директор ЦРУ Помпео во время слушаний в Сенате по поводу его выдвижения в госсекретари отметил, что мир "отчаянно нуждается" в диалоге США и КНДР.17 апреля Трамп заявил, что подготовка встречи с Ким Чен Ыном ведется "на самом высоком уровне". По его словам, американско-северокорейский саммит может пройти в конце мая или в начале июня в одной из пяти локаций, но не в США.Инициатором переговоров Пхеньяна и Вашингтона в марте выступил руководитель КНДР. По словам Трампа, Ким Чен Ын пообещал не проводить ракетных испытаний до встречи с ним. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



