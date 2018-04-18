Он украл средства из храма Святого Пантелеймона УГКЦ в Тернополе

Вора зафиксировала камера видеонаблюдения 11 апреля. Об этом рассказал священник Василий Чамарник, сообщает местное издание "Взгляд" .

Убедившись, что в церкви никого нет, он быстро забрал деньги из ящика стола и покинул церковь.