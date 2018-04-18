|Вор трижды перекрестился перед ограблением церкви в Тернополе - ВИДЕО
|18.04.2018 13:46
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Он украл средства из храма Святого Пантелеймона УГКЦ в ТернополеНеизвестный мужчина перед тем, как украсть деньги из церкви, трижды перекрестился.
Фото: скріншот з відео
Вора зафиксировала камера видеонаблюдения 11 апреля. Об этом рассказал священник Василий Чамарник, сообщает местное издание "Взгляд" .
Убедившись, что в церкви никого нет, он быстро забрал деньги из ящика стола и покинул церковь.
Напомним, что во Львове в церкви человек 15 минут воровал ящик с пожертвованиями . 31-летний мужчина несколько раз перекрестился, стыдливо просунул ящик к выходу, а затем вышел с ней на улицу, не замечая камер видеонаблюдения.
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