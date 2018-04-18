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Вор трижды перекрестился перед ограблением церкви в Тернополе - ВИДЕО
18.04.2018 13:46
Вор трижды перекрестился перед ограблением церкви в Тернополе - ВИДЕО
Он украл средства из храма Святого Пантелеймона УГКЦ в Тернополе
Неизвестный мужчина перед тем, как украсть деньги из церкви, трижды перекрестился.
Вор трижды перекрестился перед ограблением церкви в Тернополе - ВИДЕО Фото: скріншот з відео

Вора зафиксировала камера видеонаблюдения 11 апреля. Об этом рассказал священник Василий Чамарник, сообщает местное издание "Взгляд" .

Убедившись, что в церкви никого нет, он быстро забрал деньги из ящика стола и покинул церковь.

Напомним, что  во Львове в церкви человек 15 минут воровал ящик с пожертвованиями . 31-летний мужчина несколько раз перекрестился, стыдливо просунул ящик к выходу, а затем вышел с ней на улицу, не замечая камер видеонаблюдения.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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