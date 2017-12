Актриса Кейт Хадсон спела на Рождество. Хадсон: Моя версия рождественских песен под сопровождение Дэвида Фостера Фото: EPA Видеороликами она поделилась в Instagram."Моя версия рождественских песен под сопровождение Дэвида Фостера", – написала она. Upgrade on my ‘go to’ Christmas Carols when you got @davidfoster on the piano * * Merry Christmas Eve! Hope your day and night is filled with love, laughter and music * Публикация от Kate Hudson (@katehudson) Дек 24, 2017 at 10:44 PST Фостер – канадский певец, музыкант и продюсер.19 апреля 2017 года Хадсон отметила 38-летие.На данный момент последний проект, в котором она участвовала, – лента "Глубоководный горизонт", вышедшая на экраны в 2016 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



