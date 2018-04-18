По словам спикера Верховной Рады Андрея Парубия, сопредседателями нового межфракционного парламентского объединения "Жінки. Мир. Безпека" выступают нардепы от фракции "Самопоміч" Ирина Суслова и Наталья Веселова, депутат от "Народного фронта" Елена Масорина, нардеп от "Радикальной партии" Валерия Заружко и депутат от Оппозиционного блока Наталья Королевская. Парубий: Поздравляю с созданием нового межфракционного объединения Фото: rada.gov.ua "В соответствии с законом о регламенте, уведомляю о создании в Верховной Раде Украины восьмого созыва межфракционного депутатского объединения "Жінки. Мир. Безпека", – заявил Парубий.Он добавил, что сопредседателями этого объединения являются нардепы от фракции "Самопоміч" Ирина Суслова и Наталья Веселова, депутат от "Народного фронта" Елена Масорина, нардеп от "Радикальной партии" Валерия Заружко и депутат от Оппозиционного блока Наталья Королевская."Поздравляю с созданием нового межфракционного объединения", – добавил Парубий. В Раде восьмого созыва есть шесть фракций и две депутатские группы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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