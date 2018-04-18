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Молния. Внеочередные выборы в Раду будут в сентябре 2018 года
18.04.2018 13:54

Журналист  Дмитрий Гордон, ссылаясь на информацию инсайдеров, сообщил, что руководство Украины приняло решение назначить внеочередные парламентские выборы.

Молния. Внеочередные выборы в Раду будут в сентябре 2018 года

"По моей информации, 40 минут назад на самом высоком уровне принято решение о том, что внеочередные парламентские выборы в Украине состоятся в середине сентября", – написал журналист в Facebook.

Как рассказали Гордону собеседники, в ближайшие месяц-два состоится отставка премьер-министра Владимира Гройсмана и полный разрыв отношений президента Петра Порошенко с главой МВД Арсеном Аваковым. 

Нынешний состав Верховной Рады избрали в октябре 2014 года.

Очередные выборы президента Украины и выборы в Верховную Раду Украины должны состояться в 2019 году.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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