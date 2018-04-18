Соответствующий проект акта, в случае необходимости, будет вынесен на рассмотрение

В частности, Кабмин поручил Министерству внутренних дел, Министерству инфраструктуры, Государственному агентству автомобильных дорог "Укравтодор", Национальной полиции, Госслужбе по безопасности на транспорте ( "Укртрансбезбезпека") рассмотреть вопрос об отмене желтого сигнала светофора и в случае необходимости внести на рассмотрение правительства соответствующий проект акта - сообщалось на заседании правительства в среду, передает LB.ua .

Напомним, в Кривом Роге в результате ДТП погибли девять человек , более десяти получили ранения. Произошло столкновение автомобиля Mazda, маршрутки и автобуса предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог".

Все погибшие находились в маршрутке.