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Кабмин поручил изучить целесообразность отмены желтого сигнала светофора
18.04.2018 13:55
Кабмин поручил изучить целесообразность отмены желтого сигнала светофора
Соответствующий проект акта, в случае необходимости, будет вынесен на рассмотрение
Кабинет Министров изучает целесообразность отмены отмены желтого сигнала светофора в связи с аварией в Кривом Роге.
Кабмин поручил изучить целесообразность отмены желтого сигнала светофора Фото: izhlife.ru

В частности, Кабмин поручил Министерству внутренних дел, Министерству инфраструктуры, Государственному агентству автомобильных дорог "Укравтодор", Национальной полиции, Госслужбе по безопасности на транспорте ( "Укртрансбезбезпека") рассмотреть вопрос об отмене желтого сигнала светофора и в случае необходимости внести на рассмотрение правительства соответствующий проект акта - сообщалось на заседании правительства в среду, передает LB.ua .

Напомним, в Кривом Роге  в результате ДТП погибли девять человек , более десяти получили ранения. Произошло столкновение автомобиля Mazda, маршрутки и автобуса предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог".

Все погибшие находились в маршрутке.

Позже стало сообщалось, что водитель автомобиля Mazda перед столкновением очень спешил на вокзал, а маршрутку не успели увидеть за деревьев.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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