|Еще одна российская актриса попала в базу "Миротворца"
|18.04.2018 13:57
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Заслуженной артистке РФ вменяют сознательное нарушение государственной границы Украины
Российская актриса театра и кино Жанна Эппле, звезда картины «Женщины бальзаковского возраста» угодила в базу украинского добровольческого центра «Миротворец», который фиксирует преступления против нацбезопасности государства, информирует svodka.net.
Заслуженной артистке РФ вменяют сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым, а также участие в пропагандистских мероприятиях страны-агрессора.
Как отмечается в разделе «Чистилище», в июне 2016 года Эппле незаконно посетила Крым, где приняла участие в работе над театральным спектаклем Московского независимого театра «Анна Каренина».
К указанным данным также приведены соответствующие фотоматериалы.
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