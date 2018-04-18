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Еще одна российская актриса попала в базу "Миротворца"
18.04.2018 13:57
Еще одна российская актриса попала в базу «Миротворца»

Заслуженной артистке РФ вменяют сознательное нарушение государственной границы Украины

Российская актриса театра и кино Жанна Эппле, звезда картины «Женщины бальзаковского возраста» угодила в базу украинского добровольческого центра «Миротворец», который фиксирует преступления против нацбезопасности государства, информирует svodka.net.

Заслуженной артистке РФ вменяют сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым, а также участие в пропагандистских мероприятиях страны-агрессора.

Как отмечается в разделе «Чистилище», в июне 2016 года Эппле незаконно посетила Крым, где приняла участие в работе над театральным спектаклем Московского независимого театра «Анна Каренина».

К указанным данным также приведены соответствующие фотоматериалы.

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