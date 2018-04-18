Еще одна российская актриса попала в базу «Миротворца» Заслуженной артистке РФ вменяют сознательное нарушение государственной границы Украины Российская актриса театра и кино Жанна Эппле, звезда картины «Женщины бальзаковского возраста» угодила в базу украинского добровольческого центра «Миротворец», который фиксирует преступления против нацбезопасности государства, информирует svodka.net. Заслуженной артистке РФ вменяют сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым, а также участие в пропагандистских мероприятиях страны-агрессора. Как отмечается в разделе «Чистилище», в июне 2016 года Эппле незаконно посетила Крым, где приняла участие в работе над театральным спектаклем Московского независимого театра «Анна Каренина». К указанным данным также приведены соответствующие фотоматериалы. Читайте: Башар Асад угодил в базу "Миротворца"



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