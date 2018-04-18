Экс-глава Харьковской области Михаил Добкин заявил, что обеспечил полную безопасность экс-президенту Украины Виктору Януковичу в Харькове, для чего даже ослабил режим охраны заключенной экс-премьера Юлии Тимошенко. По словам экс-губернатора, Януковичу ничего не угрожало в Харькове Фото: ЕРА 18 апреля, во время дачи показаний в Оболонском суде Киева, где рассматривается дело по обвинению Януковича в госизмене, передает корреспондент "В мою работу входило, чтобы жизни действующего президента Украины не угрожало на вверенной мне территории ничто. Поэтому мы заранее предусматривали дублирующие маршруты, мы заранее готовили всевозможное реагирование на все непредвиденные ситуации", – пояснил он.Нардеп отметил, что 22 февраля 2014 года, когда Янукович приезжал в Харьков, в городе физически не хватало работников правоохранительрных органов для обеспечения визита президента в связи с массовыми протестами в Киеве."Часть охраны, которая была занята обеспечением безопасности очень важной особы, осужденной на тот момент в городе Харькове Юлии Тимошенко, была снята с объекта. Часть мы оставили, часть мы сняли, чтобы они смогли обеспечить безопасность главы государства. Поэтому при мне не могло ничего случиться", – подчеркнул Добкин.Он добавил, что после приезда в Харьков Януковича в город стали стягиваться "представители радикальных организаций", которые были организованы "не хуже" действующей власти."Мы знали, где они нас могут встречать на разных маршрутах, предполагая, они же не знали, что Янукович не едет с нами. А когда мы передвигались, мы были вынуждены три раза менять путь, потому что наша группа сообщала что там-то и там-то находятся средства передвижения, которые собираются блокировать дорогу", – заявил Добкин.Экс-губернатор подчеркнул, что не дал Януковичу выступить на съезде представителей местного самоуправления в Харькове из опасений за жизнь присутствующих."Я не скажу, что Януковичу не угрожала физическая опасность. Угрожала, с каждой минутой пребывания в Харьковской области. Просто мы старались хорошо делать свою работу", – подытожил он.Янукович был президентом Украины с февраля 2010 года по февраль 2014 года. По данным СБУ, он покинул страну в ночь на 23 февраля 2014 года. К тому моменту в Украине три месяца продолжались массовые протесты и были жертвы между митингующих и правоохранителей в результате силового противостояния.В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене, пособничестве в ведении войны и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей.Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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