Кабинет Министров изучает целесообразность отмены желтого сигнала светофора в связи с аварией 17 апреля в Кривом Роге, в результате которой 8 человек погибли и 21 были травмированы.

Соответствующее поручение Кабмин дал на заседании в среду, сообщают Українськi Новини.

В частности, Кабмин поручил Министерству внутренних дел, Министерству инфраструктуры, Государственному агентству автомобильных дорог "Укравтодор", Национальной полиции, Государственной службе по безопасности на транспорте "Укртрансбезопасность" рассмотреть вопрос об отмене желтого сигнала светофора и в случае необходимости внести на рассмотрение правительства соответствующий проект акта.

Как сообщал news24ua, утром 17 апреля 8 человек погибли и 21 ранены в результате столкновения автобуса, микроавтобуса и легкового автомобиля в Кривом Роге.

Во время аварии светофор горел желтым светом.

По предварительной информации, виновным в ДТП является 68-летний водитель легкового автомобиля Mazda, который не уступил дорогу маршрутному такси.

По словам его 16-летнего сына, они опаздывали на автовокзал, где сын собирался сесть в рейсовый автобус на Днипро.

В Кривом Роге назвали имена 8 погибших и 9 травмированных в дорожно-транспортном происшествии на проспекте Металлургов, которое произошло 17 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Арселор Миттал Кривой Рог".

Отмечается, что восемь из девяти погибших были сотрудниками предприятия.

Так, в аварии погибли:

Коротич Алла Васильевна, 1960 г.р., заточник ремонтно-механического цеха № 3;

Соловей Марина Ядикаровна, 1972 г.р., бригадир управления складского хозяйства и подготовки продукции;

Стешенко Людмила Владимировна, 1962 г.р., разметчик цеха металлоконструкций;

Славин Андрей Валерьевич, 1977 г.р., заместитель начальника цеха технического водоснабжения;

Маханов Александр Владимирович, 1983 г.р., машинист вагоноопрокидывателя агломерационного цеха № 3;

Кукленко Михаил Иванович, 1961 г.р., токарь участка по изготовлению деталей и запчастей ремонтного цеха;

Рак Сергей Викторович, 1978 г.р., машинист буровой установки рудоуправления;

Мищенко Виталий Викторович, 1970 г.р., механик участка цеха шламового хозяйства РОФ горного департамента.

Также сообщается, что еще девять работников получили травмы различной степени тяжести, которым оказана медицинская и юридическая помощь. Среди них:

Луценко Виталий Сергеевич, слесарь-ремонтник рудообогатительной фабрики № 1;

Григорчук Андрей Сергеевич, электрослесарь по ремонту и обслуживанию распределительных устройств цеха сетей и подстанций;

Диденко Максим Юрьевич, слесарь по ремонту подвижного состава (бригадир) управления железнодорожного транспорта;

Демьяненко Юлия Петровна, кладовщик рудообогатительной фабрики № 1;

Дворовый Константин Викторович, слесарь-ремонтник рудообогатительной фабрики № 2;

Юрков Алексей Григорьевич, старший мастер по ремонту оборудования агломерационного цеха № 2;

Готиляк Александр Васильевич, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования агломерационного цеха № 2;

Киселев Георгий Валентинович, машинист экскаватора цеха технологического автотранспорта;

Щегоцкий Анатолий Петрович, водитель автотранспортных средств цеха пассажирского автотранспорта.

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