|Минфин: в 2019 году доллар будет стоить 30,5 гривен
|18.04.2018 14:02
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ВВП Украины в 2019 году вырастет до 3,6%Министерство финансов и Министерство экономического развития и торговли Украины ожидают, что в 2019 году средняя стоимость доллара составит 30,5 гривен.
Фото: Reuters
При снижении инфляции до 6,5%, ВВП Украины в 2019 году вырастет до 3,6%. Об этом говорится в апрельском Консенсус-прогнозе Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) и проекте бюджетной декларации на 2019-2021 годы.
Кабмин разработал проект постановления об основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 годы (бюджетную декларацию).
Также, МЭРТ опубликовал консенсус-прогноз. Согласно документу, самыми внутренними рисками для экономики Украины на 2018-2021 годы будут: недостаточно быстрое проведение реформ, недостаточное кредитование банками, недостаток энергоресурсов и трудовая миграция.
Напомним, что МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году на уровне 3,2%, но ухудшил прогноз на 2019 с 4% до 3,3%.
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