ВВП Украины в 2019 году вырастет до 3,6%

При снижении инфляции до 6,5%, ВВП Украины в 2019 году вырастет до 3,6%. Об этом говорится в апрельском Консенсус-прогнозе Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) и проекте бюджетной декларации на 2019-2021 годы.

Кабмин разработал проект постановления об основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 годы (бюджетную декларацию).

Также, МЭРТ опубликовал консенсус-прогноз. Согласно документу, самыми внутренними рисками для экономики Украины на 2018-2021 годы будут: недостаточно быстрое проведение реформ, недостаточное кредитование банками, недостаток энергоресурсов и трудовая миграция.