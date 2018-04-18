Спикер украинского парламента подписал закон Украины № 7330 о переименовании Высокомобильных десантных войск на Десантно-штурмовые войска. Об этом в twitter написал спикер парламента Андрей Парубий, передает

"Подписал принятый Верховной Радой закон Украины № 7330 о переименовании Высокомобильных десантных войск на Десантно-штурмовые войска, ведь это название полностью отражает современное назначение этих героических войск", - говорится в сообщении.

Как сообщал Верховная Рада изменила название десантных войск на "десантно-штурмовые". Парламентарии 240 голосами поддержали во втором чтении и в целом соответствующий законопроект.

Принятым законопроектом вносятся изменения в ряд законов Украины, которыми предусматривается, что высокомобильные десантные войска меняют название на "десантно-штурмовые".

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