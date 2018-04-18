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Савченко заявила, что будет расценивать как пытки принудительный отбор слюны
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18.04.2018 14:05
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Военная прокуратура настаивает на принудительном отборе слюны у
внефракционного нардепа Надежды Савченко. Судьи Шевченковского
районного суда Киева удалились в совещательную комнату для принятия
решения по ходатайству прокуратуры. 23 марта суд арестовал Савченко
до 20 мая без права залога Фото: ЕРА Суд рассматривает ходатайство
военной прокуратуры о принудительном отборе биологических
материалов у Савченко.В начале заседания судья заявил, что в
материалах дела о подготовке Савченко теракта фигурирует мобильный
телефон, на котором были найдены биологические образцы, и их
принадлежность необходимо установить.Адвокат Савченко Дмитрий Бугай
сказал, что ходатайство прокуратуры не подлежит
удовлетворению, так как принудительная форма отбора слюны унижает
честь и достоинство, противоречит конвенции о правах человека. Он
также заявил, что в случае удовлетворения судом ходатайства военной
прокуратуры, эти доказательства будут признаны недопустимыми.Судьи
удалились в совещательную комнату для принятия соответствующего
решения.22 марта Верховная Рада лишила Савченко
неприкосновенности и дала дозволение на ее задержание и
арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20
мая без права залога. В этот же день она объявила
голодовку.Савченко подозревают в подготовке террористического акта,
сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя,
подготовке к посягательству на жизнь государственных
деятелей. Генеральный прокурор Юрий Луценко утверждал,
что нардеп и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан,
которого арестовали до 6 мая,
планировали "широкомасштабные террористические атаки" в
центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках
оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.17 апреля
Савченко прошла процедуру судебно-психологической экспертизы с
использованием полиграфа.
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