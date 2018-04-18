Военная прокуратура настаивает на принудительном отборе слюны у внефракционного нардепа Надежды Савченко. Судьи Шевченковского районного суда Киева удалились в совещательную комнату для принятия решения по ходатайству прокуратуры. 23 марта суд арестовал Савченко до 20 мая без права залога Фото: ЕРА Суд рассматривает ходатайство военной прокуратуры о принудительном отборе биологических материалов у Савченко.В начале заседания судья заявил, что в материалах дела о подготовке Савченко теракта фигурирует мобильный телефон, на котором были найдены биологические образцы, и их принадлежность необходимо установить.Адвокат Савченко Дмитрий Бугай сказал, что ходатайство прокуратуры не подлежит удовлетворению, так как принудительная форма отбора слюны унижает честь и достоинство, противоречит конвенции о правах человека. Он также заявил, что в случае удовлетворения судом ходатайства военной прокуратуры, эти доказательства будут признаны недопустимыми.Судьи удалились в совещательную комнату для принятия соответствующего решения.22 марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала дозволение на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права залога. В этот же день она объявила голодовку.Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Генеральный прокурор Юрий Луценко утверждал, что нардеп и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, которого арестовали до 6 мая, планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.17 апреля Савченко прошла процедуру судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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