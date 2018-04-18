Встреча лидеров Украины, Германии и Франции, которая может состоятся в мае, имеет свой смысл для каждой из сторон, но не принесет реальных результатов.

Об этом "" рассказал дипломат Богдан Яременко, передает .

"Для Германии в этой встрече есть свой смысл: после длительной паузы, вызванной проведением выборов и формированием коалиции, это способ возврата к активной дипломатической игре. Для украинского президента любые активные мероприятия – это способ напомнить о себе. Для [президента Франции Эммануэля] Макрона также есть свой смысл: мы помним, что у него есть амбиции войти в историю как миротворец. С таких позиций смысл в этой встрече есть, но без Путина и никакого решения пока найти невозможно", - считает Яременко.

Однако дипломат Александр Хара уверяет, что встреча будет полезной, ведь политики получат возможность пересмотреть свою стратегию и объединить усилия.

"Я вижу смысл во встрече Макрона, Порошенко и хотя бы для того, чтобы подумать, как изменить ситуацию, где не работают их подходы и что нужно делать, чтобы единым фронтом выступить против России и доказать, что ей войну вести невыгодно", - говорит Хара.

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