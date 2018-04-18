Изумительные цифры

Не вступать в брак украинцев стимулирует система социальной защиты. Такое заявление сделал министр социальной политики Андрей Рева.

«Проблема заключается в том, что мы создали социальный механизм, который приводит к тому, что людям сегодня просто невыгодно регистрировать брак. Тогда при назначении субсидии ты можешь избежать учета своих доходов, если у тебя нет мужа — ты получаешь помощь как мать-одиночка, ты получаешь государственную социальную помощь, малообеспеченность. Сама наша система социальной защиты, как это ни страшно звучит, стимулирует людей не вступать в брак», — заявил Рева.

И в подтверждение своих слов привел действительно изумительные цифры: в Украине с 2000 года количество матерей-одиночек увеличилось в 22 раза.

Доверяем, но проверяем

Мы, конечно, нашему социальному министру доверяем. Но при этом проверяем. А уж рост в 22 раза показался нам настолько удивительным, что его просто невозможно было не перепроверить!

Как известно, у нас есть Госстат, который знает все и обо всех. Так вот, согласно официальной статистике, доля детей, рожденных в незарегистрированном браке в 2000 году, составила 17,3%. А в 2016-м (последняя доступная статистика) – 20,1%. Похоже это на рост в 22 раза? Скорее, на рост менее чем в 1,2 раза.

Впрочем, здесь речь идет об относительных цифрах, а, вероятно, наш социальный министр имел в виду абсолютные? Изучаем статистику дальше. Всего в 2000 году родилось 385,1 тыс. детей, то есть в незарегистрированном браке на свет появились 66,6 тыс. малышей. В 2016-м только родились 397 тыс. детей, то есть в незарегистрированном браке – 79,8 тысяч.

Получаем, что количество детей, рожденных в незарегистрированном браке, выросло чуть больше, но все равно не более чем в 1,2 раза. Откуда же взялось соотношение в 22?

Боюсь, ответ на этот вопрос мы не узнаем никогда.

— В 2010 году у нас должна была пройти перепись населения, но так и не прошла, — напоминает научный консультант по социальным и гуманитарным вопросам Центра Разумкова Людмила Шангина. – следовательно все цифры у нас оценочные, в том числе и статистические. Госстат получает данные «с мест» и сам не знает, насколько они соответствуют действительности. Так что можно говорить, что количество матерей-одиночек выросло в 1,2 раза, в 10 раз, в 20 раз – все эти данные недостоверны.

Лишь треть выплат идут к тем, кто в них нуждается

Несмотря на все вышесказанное, проблема социальных выплат, которые уходят «в никуда» действительно существует. Но она гораздо шире того, что озвучил Рева.

— Надо понимать, что социальную помощь платит не государство и не социальный министр, а мы все, через собранных налогов, — говорит Шангина. – Общество через своего агента – государство – помогает тем, кто в этом нуждается. И задача государства, по крайней мере, вести учет, кому и сколько платят. Но у нас до сих пор нет единого реестра не только льготников, но даже пенсионеров!

Уже не первый год эксперты говорят о том, что по разным оценкам только треть социальных выплат идет тем, кто в них действительно нуждается, а две трети получают вполне обеспеченные люди. Что касается пособий на детей, то на отечественных каналах была даже серия передач о семьях, которые рожают детей исключительно ради «детских выплат», живут на эти деньги, а дети при этом существуют как беспризорники.

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