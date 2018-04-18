Объем выделенных на кинематографии средств растет ежегодно

Соответствующее постановление было принято на заседании Кабинета Министров в среду, сообщает УНН.

"Украинское кино становится мировым трендом. Сегодня мы примем решение о предоставлении дополнительных 500 млн грн поддержки на производство кинопродукции в Украине", - заявил премьер-министр Владимир Гройсман, открывая заседание.

По словам министра культуры Евгения Нищука, который представил соответствующее решение, объем выделенных на кинематографии средств из госбюджета растет ежегодно. В 2018 году эта сумма составляет 1 млрд гривен, при том что в 2014 году было выделено 25 млн гривен, в 2017 году - 500 млн гривен.

Напомним, 23 марта 2017 Верховная Рада приняла Закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине", согласно которому иностранным продакшн возвращается часть бюджета их проектов, они снимают в Украине. Впрочем, несмотря на то, что закон уже действует, пока полностью не удается запустить его работу: сначала Госкино должна подготовить соответствующие документы, а Минкульт - сформировать экспертный совет.