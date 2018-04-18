Финальный бой всемирной боксерской суперсерии WBSS между чемпионом мира в тяжелом весе украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым состоится в Саудовской Аравии, сообщает Luckypunch.net.

"В организации намерены провести решающий бой турнира в тяжелом весе именно в Джидде и переносить его не собираются", - говорится в сообщении.

Напомним, чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик травмировал руку во время подготовки к финалу Всемирной суперсерии бокса с россиянином Муратом Гассиевым.

Как сообщал svodka.net ранее, знаменитый украинский боксер, который является чемпионом мира по версиям WBC и WBO в первом тяжелом весе, Александр Усик заявил, что не хочет, чтобы конец Всемирной боксерской суперсерии проходил в Российской Федерации .

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