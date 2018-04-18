6 марта в “Украинском государственном центре радиочастот” состоялись торги с голоса за получение 4G-лицензий в диапазоне частот 1800 МГц.

Президент компании «Киевстар» Петр Чернышов заявил в интервью для «Экономической правды» и проекта «Зе Інтерв’юер», что глава государства Петр Порошенко незаконно вмешался в торги по получению лицензий для 4G-связи, информирует svodka.net.

«Аукцион – конкурентное мероприятие с определенными правилами. Если они нарушаются, то чисто гипотетически та сторона, которая проиграла, может оспорить», – заявил Чернышов.

По его словам, присутствие президента на торгах – это нарушение, так как «он же не просто зашел, а остановил аукцион».

«Когда он зашел, шли торги за второй лот, где победил Vodafone. И вот он зашел, мы сделали ставку, Vodafone сделал ставку – торг закончился, и он пошел выступать на сцену. А за третий лот торг еще не начинался, действительно аукцион прервался», – добавил Чернышов.

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Он заявил, что «в какой-то развитой западной стране никто бы такого не сделал».

По словам президента «Киевстара», в правилах торгов указано, что аукцион может прерываться по просьбе операторов, если произошло что-то чрезвычайное.

«Государство само установило правила аукциона, и оно же его прервало, как это так?.. О том, что президент может прийти и прервать торги, там не написано. То есть это четко против правил было сделано», – продолжил Чернышов.

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6 марта в “Украинском государственном центре радиочастот” состоялись торги с голоса за получение 4G-лицензий в диапазоне частот 1800 МГц.

Три лота из шести заранее были закреплены за операторами «большой тройки» – lifecell, «Киевстар» и Vodafone – для обеспечения непрерывности оказания услуги. Два лота из трех оставшихся выиграла компания «Киевстар». За лот №4 она предложила 612 млн грн, за лот №6 – 900 млн грн. Лот №5 выиграла компания «Vodafone Украина», предложившая 742 млн грн. Lifecell снимал свои заявки сразу после оглашения начальных предложений.

Аукцион посетил президент Петр Порошенко, отметивший, что благодаря внедрению связи четвертого поколения Украина возвращается в Европу по уровню IT-технологий.

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