Для выполнения бюджетных планов и развития украинской экономики необходима современная финансово-банковская система, формирование которой замедляется непрофессиональными действиями Комитета Верховной рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, до недавнего времени возглавлявшегося Сергеем Рыбалкой. Такое мнение в интервью изданию “Апостроф” высказал Владимир Пилипчук, академик Академии экономических наук Украины, профессор, председатель Комитета ВР по вопросам экономических реформ и управления народным хозяйством в 1990-1994 гг, пишет .

“На пути этого важного процесса встала преступно-неэффективная работа профильного Комитета Верховной рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, которую до недавнего времени возглавлял Сергей Рыбалка. Именно под его „руководством“ комитет действительно провалил выполнение Постановления Верховной рады „О Плане законодательного обеспечения реформ в Украине“, потерял парламентский контроль над НБУ... Неудивительно, что с такими „специалистами“ мы имеем такой государственный бюджет”, — заявил знаток. По его словам, профильным комитетом не были проанализированы причины банкротства целого ряда финансовых учреждений, а также не были выработаны механизмы предупреждения “банкопада” (в том числе искусственного).

“А почему это не было сделано? Потому что это общий „монетный двор“ Гонтаревой и банковского комитета Верховной рады. Потому что позволяют банкротить, или вместе этим занимаются. Валютные средства людей и фирм выводят в офшоры, а потом с ними рассчитываются за счет бюджета гривнами. И ни один из банкиров не сел в тюрьму, как вам это нравится? Такого беспредела не было ни при одной власти и ни в одном государстве”, — подчеркнул Владимир Пилипчук.

Он акцентировал внимание на том, что деятельность парламентского комитета под руководством Сергея Рыбалки часто вызывала изумление у представителей экспертного сообщества. “И во времена своего председательства в комитете, и после отстранения от должности под давлением общественности, когда стали известны журналистские расследования и производства СБУ относительно торговли его корпорации с пророссийскими боевиками, Рыбалка традиционно занимается „очковтирательством“. Ничего умного и актуального государству не предлагает, только лоббистские инициативы, регуляцию рынка „Форекс“, который „лежит“ под россиянами, и внедрение биткоинов — абсолютного банковского пузыря, чтобы обобрать людей...”, — отметил профессор экономики.

В отношении криптовалют Владимир Пилипчук выразил довольно жесткую позицию. Инициированный Сергеем Рыбалкой законопроект о фактическом узаконивании биткоинов он назвал спекуляцией. “Если во всем мире ни одно государство не взяло их в качестве государственных резервов, это же о чем-то говорит? Например, о том, что страны, имеющие качественное денежное обращение и работающие на рост экономики, а не уничтожение, как у нас, не признают биткоины. Наши „бравые регуляторы“ даже не дотягивают до уровня управления денежными инструментами цивилизованных стран, а посягают на нечто эфемерное”, — подчеркнул знаток.

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