Президент Украины Владимир Зеленский во время инвестиционного форума в Мариуполе заявил о том, что Крым пропал из информационной повестки медиа. По его мнению, жители временно оккупированных территорий упоминаются в негативном контексте войны.

“Сегодня Крым вообще отсутствует в больших масс-медиа. Он исчез из информационной повестки СМИ. Упоминания о людях на подконтрольном Донбассе так или иначе связаны только с войной, что ставит на них негативное клеймо“ – подчеркнул президент.

Владимир Зеленский отметил, что все жители временно оккупированных территорий наши граждане.

“А наших граждан из Луганска и Донецка, независимо от их отношения к так называемым “ЛНР“, “ДНР“, всех без исключения называют “сепарами“, а в официальной риторике уже стало нормальным говорить “жители временно оккупированных территорий“ и все меньше вспоминая жителей Крыма и Донбасса мы говорим “граждане Украины“. Мы не должны об этом забывать“, - подчеркнул глава государства.





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