Правительство Украины создало комиссию по техническому
расследованию смертельного ДТП в Кривом Роге, ее возглавил
заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Авария в Кривом Роге
произошла, когда на светофорах горел желтый свет Фото: ЕРА Во время
аварии в связи с ранним временем все светофоры горели желтым
светом.Правительство также создало комиссию по техническому
расследованию ДТП, ее возглавил заместитель министра
инфраструктуры Юрий Лавренюк.ДТП в Кривом Роге произошло утром
17 апреля. На перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО
столкнулись автомобиль Mazda, маршрутка и автобус, который
перевозил сотрудников одного из местных предприятий. В результате
происшествия погибли девять человек, 21 человек пострадал.В
Кривом Роге 18 апреля объявлено днем траура по жертвам ДТП.18
апреля в полиции сообщили, что одному из участников
смертельного ДТП в Кривом Роге, водителю Mazda, объявили о
подозрении в нарушении правил дорожного движения, повлекшем
гибель нескольких человек.
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