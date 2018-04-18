Правительство Украины создало комиссию по техническому расследованию смертельного ДТП в Кривом Роге, ее возглавил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Авария в Кривом Роге произошла, когда на светофорах горел желтый свет Фото: ЕРА Во время аварии в связи с ранним временем все светофоры горели желтым светом.Правительство также создало комиссию по техническому расследованию ДТП, ее возглавил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.ДТП в Кривом Роге произошло утром 17 апреля. На перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО столкнулись автомобиль Mazda, маршрутка и автобус, который перевозил сотрудников одного из местных предприятий. В результате происшествия погибли девять человек, 21 человек пострадал.В Кривом Роге 18 апреля объявлено днем траура по жертвам ДТП.18 апреля в полиции сообщили, что одному из участников смертельного ДТП в Кривом Роге, водителю Mazda, объявили о подозрении в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель нескольких человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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