Любопытные трюки о том, как перехитрить наш организм: такому не
учат в школе По теме:
Тебя часто мучает бессонница или каждый приход осени
сопровождается у тебя насморком и болью в горле?
Это 17 занимательных фактов о нашем организме. Такому не учат в
школе и не рассказывают в учебниках по анатомии, пишет
со ссылкой на .
Разумеется, всё очень индивидуально для каждого человека. Но
лично я проверяла на себе, это работает! Попробуй и ты.
1. Если тебя мучает бессонница, просто поморгай быстро в течение
минуты.
2. Когда принимаешь душ, включи под конец холодную воду. Это
поможет устранить высыпания на коже. Холодная вода сужает поры, и
предупреждает попадание в них бактерий.
3. Если ты так хочешь в туалет, что уже не можешь терпеть, просто
подумай о сексе.
4. Если перед важным выступлением ты прочтешь доклад вслух, ты
будешь лучше его помнить наутро.
5. Если верить научным исследованиям, то правое ухо лучше
воспринимает человеческую речь, а левое — звуки музыки.
6. Если ты лежишь в кровати и ощущаешь головокружение, опусти одну
ногу на пол.
7. Если ты чувствуешь сильную головную боль, опусти руки в холодную
воду со льдом.
8. Смажь укус комара сухим дезодорантом, чтобы унять невыносимый
зуд.
9. Если тебя то и дело клонит в сон, задержи дыхание настолько
долго, насколько это вероятно.
10. Если тебя разобрал смех в самый ответственный момент, просто
ущипни себя.
11. Если у тебя кошки на душе скребут, просто напиши о том, что ты
чувствуешь, на листке бумаги. Говорят, становится легче.
12. Если у тебя насморк, положи возле кровати очищенную
луковицу.
13. Если ты чувствуешь, что у тебя щекочет в горле, почеши внутри
уха.
14. Чтобы унять боль в горле, съешь зефир маршмеллоу.
15. При зубной боли нужно потереть кубиком льда между большим и
указательным пальцем.
16. Подуй на большой палец, чтобы уменьшить частоту
сердцебиения.
17. Если чувствуешь, что вот-вот заплачешь, но не хочешь плакать на
людях, открой широко глаза и не моргай.
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