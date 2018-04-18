Тебя часто мучает бессонница или каждый приход осени сопровождается у тебя насморком и болью в горле?

Это 17 занимательных фактов о нашем организме. Такому не учат в школе и не рассказывают в учебниках по анатомии, пишет со ссылкой на .

Разумеется, всё очень индивидуально для каждого человека. Но лично я проверяла на себе, это работает! Попробуй и ты.

1. Если тебя мучает бессонница, просто поморгай быстро в течение минуты.



2. Когда принимаешь душ, включи под конец холодную воду. Это поможет устранить высыпания на коже. Холодная вода сужает поры, и предупреждает попадание в них бактерий.



3. Если ты так хочешь в туалет, что уже не можешь терпеть, просто подумай о сексе.



4. Если перед важным выступлением ты прочтешь доклад вслух, ты будешь лучше его помнить наутро.



5. Если верить научным исследованиям, то правое ухо лучше воспринимает человеческую речь, а левое — звуки музыки.



6. Если ты лежишь в кровати и ощущаешь головокружение, опусти одну ногу на пол.



7. Если ты чувствуешь сильную головную боль, опусти руки в холодную воду со льдом.



8. Смажь укус комара сухим дезодорантом, чтобы унять невыносимый зуд.



9. Если тебя то и дело клонит в сон, задержи дыхание настолько долго, насколько это вероятно.



10. Если тебя разобрал смех в самый ответственный момент, просто ущипни себя.



11. Если у тебя кошки на душе скребут, просто напиши о том, что ты чувствуешь, на листке бумаги. Говорят, становится легче.



12. Если у тебя насморк, положи возле кровати очищенную луковицу.



13. Если ты чувствуешь, что у тебя щекочет в горле, почеши внутри уха.



14. Чтобы унять боль в горле, съешь зефир маршмеллоу.



15. При зубной боли нужно потереть кубиком льда между большим и указательным пальцем.



16. Подуй на большой палец, чтобы уменьшить частоту сердцебиения.



17. Если чувствуешь, что вот-вот заплачешь, но не хочешь плакать на людях, открой широко глаза и не моргай.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира