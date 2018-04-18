Погода, Новости, загрузка...
Любопытные трюки о том, как перехитрить наш организм: такому не учат в школе
18.04.2018 14:14
Любопытные трюки о том, как перехитрить наш организм: такому не учат в школе По теме:

Тебя часто мучает бессонница или каждый приход осени сопровождается у тебя насморком и болью в горле?

Это 17 занимательных фактов о нашем организме. Такому не учат в школе и не рассказывают в учебниках по анатомии, пишет  со ссылкой на .

Разумеется, всё очень индивидуально для каждого человека. Но лично я проверяла на себе, это работает! Попробуй и ты.

1. Если тебя мучает бессонница, просто поморгай быстро в течение минуты.
17 Любопытных Трюков О Том, Как Перехитрить Наш Организм
2. Когда принимаешь душ, включи под конец холодную воду. Это поможет устранить высыпания на коже. Холодная вода сужает поры, и предупреждает попадание в них бактерий.
17 Любопытных Трюков О Том, Как Перехитрить Наш Организм
3. Если ты так хочешь в туалет, что уже не можешь терпеть, просто подумай о сексе.
17 Любопытных Трюков О Том, Как Перехитрить Наш Организм
4. Если перед важным выступлением ты прочтешь доклад вслух, ты будешь лучше его помнить наутро.
17 Любопытных Трюков О Том, Как Перехитрить Наш Организм
5. Если верить научным исследованиям, то правое ухо лучше воспринимает человеческую речь, а левое — звуки музыки.
17 Любопытных Трюков О Том, Как Перехитрить Наш Организм
6. Если ты лежишь в кровати и ощущаешь головокружение, опусти одну ногу на пол.
17 Любопытных Трюков О Том, Как Перехитрить Наш Организм
7. Если ты чувствуешь сильную головную боль, опусти руки в холодную воду со льдом.
17 Любопытных Трюков О Том, Как Перехитрить Наш Организм
8. Смажь укус комара сухим дезодорантом, чтобы унять невыносимый зуд.
17 Любопытных Трюков О Том, Как Перехитрить Наш Организм
9. Если тебя то и дело клонит в сон, задержи дыхание настолько долго, насколько это вероятно.
17 Любопытных Трюков О Том, Как Перехитрить Наш Организм
10. Если тебя разобрал смех в самый ответственный момент, просто ущипни себя.
17 Любопытных Трюков О Том, Как Перехитрить Наш Организм
11. Если у тебя кошки на душе скребут, просто напиши о том, что ты чувствуешь, на листке бумаги. Говорят, становится легче.
17 Любопытных Трюков О Том, Как Перехитрить Наш Организм
12. Если у тебя насморк, положи возле кровати очищенную луковицу.
17 Любопытных Трюков О Том, Как Перехитрить Наш Организм
13. Если ты чувствуешь, что у тебя щекочет в горле, почеши внутри уха.
17 Любопытных Трюков О Том, Как Перехитрить Наш Организм
14. Чтобы унять боль в горле, съешь зефир маршмеллоу.
17 Любопытных Трюков О Том, Как Перехитрить Наш Организм
15. При зубной боли нужно потереть кубиком льда между большим и указательным пальцем.
17 Любопытных Трюков О Том, Как Перехитрить Наш Организм
16. Подуй на большой палец, чтобы уменьшить частоту сердцебиения.
17 Любопытных Трюков О Том, Как Перехитрить Наш Организм
17. Если чувствуешь, что вот-вот заплачешь, но не хочешь плакать на людях, открой широко глаза и не моргай.
17 Любопытных Трюков О Том, Как Перехитрить Наш Организм

 







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить