Спикер ВРУ дал поручение комитету немедленно рассмотреть этот вопрос, чтобы в четверг его вынести на голосование в парламенте

Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий в конце утреннего пленарного заседания ВРУ в среду, пишет "112 Украина".

Парубий сказал, что только было зарегистрировано соответствующее обращение Президента Украины Петра Порошенко. Речь идет о проекте постановления № 8284 о поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине.

"Даю поручение профильному комитету по вопросам культуры и духовности во внеочередном порядке рассмотреть этот вопрос для его внесения на рассмотрение ВРУ завтра, в Четверг, 18 апрелем 2018. Завтра мы будем рассматривать это постановление, я прошу завтра всех максимально мобилизованы прибыть в зал" , - добавил Парубий.

Он выразил надежду, что обращение наберет конституционное большинство голосов.

"Я считаю, что это постановление должно вступить более 300 голосов, поскольку предоставление Томасу об автокефалии православной церкви в Украине, на основе которого она может занять достойное место в семье поместных православных церквей, является фундаментальным вопросам развития и бытия украинского государства. Поэтому я прошу завтра всех быть в зале. Комитет, я знаю, сегодня собирается. Надеюсь, что будет положительное решение комитета ", - отметил спикер ВРУ.