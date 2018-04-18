Нет, я понимаю. Действительно, сложно признаться себе в том, что страна — говно вся, сверху донизу, справа налево, от начала и до конца. Очень хочется быть хотя чуточку нормальным. Хоть чуточку как все. Найти в себе хотя что-то европейское. Скажем, борьбу с харрасментом. Или «русского Илона Маска».

Читаем. Валерий Пшеничный, разрабатывал новейшие схемы для подводной лодки, модификация, приобрела бы уникальные характеристики, бла-бла-бла.

И сразу по всему инету — «русский Илон Маск!»

Друзья мои. Вы уже совсем е*анутые, да? Вы совсем уже перестали видеть разницу между черным и белым?

Вы уже совсем перестали понимать, чем отличается чувак, который разрабатывает новейшие средства скрытной доставки ядерного оружия для диктатора, орущего про «стереть весь мир в труху», от чувака, запустившего в космос красный кабриолет, чтобы сделать мир лучше?

Может, у вас и Вернер фон Браун — немецкий Илон Маск? Ну, подумаешь, две с половиной тысячи человек убил, половину Лондона с песком сравнял. Ракеты же запускал!

Ким Чен Ын вообще вон при помощи частной страны через Японию пуляет — корейский Илон Маск? Фриц Габер, создатель «Циклона-Б». Не, ну а чо. Технический прорыв же. Научное открытие. Ученый.

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Фсбшники убили ученого, разрабатывающего ядерные подводные лодки авторитарному режиму?

ДА СУ*А БЛЯ*Ь ВОТ ТАКИМИ ГИГАНТСКИМИ БУКВАМИ СПАСИБО!!!

Израилю ради ликвидации иранских ученых-ядерщиков целые спецоперации приходится проводить — а тут сами справились! Если, ребята, вы попереубиваете еще всех разработчиков ваших сраных «Армат», непредсказуемых ракет, ядерных двигателей, «Сарматов», «Кинжалов», всё руководство НИИ Стали и сплавов, Адмиралтейских верфей, НИИ Приборостроения, корпорации «Миг» и всех прочих КБ — я первый буду просить о том, чтобы вам поставили памятник, нерукопокладные труженики плаща и кинжала.

Чтоб ваши ученые от ваших же оборонных НИИ шарахались, как от огня. Чтоб за километр обходили.

Чтоб каждый ученый просыпался с утра, и думал: «Пойти разрабатывать оружие массового уничтожения путинскому режиму? Ннннууу на*ер! Я лучше английский выучу и уеду в Дарем»

А вы, мои дорогие друзья, идите Маршака почитайте.

Что такое хорошо, и что такое плохо.

Там ограничение с пяти лет.

Может, дойдет.

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