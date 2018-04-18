Отказ от силового освобождения здания СБУ в Луганской области в апреля 2014 года была большой ошибкой новой власти. Об этом сегодня на допросе в Старобельском районном суде по делу экс-главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова заявил народный депутат Олег Ляшко, передает

"Я считаю, что это была огромная ошибка, что не дали приказ штурмовать здание СБУ. Мол, были бы жертвы между мирного населения. Если бы тогда положили бы 10-20 террористов, спасли бы миллионы людей и Луганскую область. А так вся эта зараза расползлась по области ", - сказал Ляшко.

По его словам, месяцем ранее при освобождении Луганской ОГА ему и помощникам приходилось спортсменов в Луганске привлекать, поскольку милиция не выполняла своих функций.

"С 20 000 личного состава нам не удалось найти 200-400 милиционеров, чтобы освободить обладминистрацию", - отметил он.

Как сообщал Ефремов обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст .27, ст.341 УК Украины.





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