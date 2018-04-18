Стремление Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram сплотило гражданское общество в РФ, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" российский политик и правозащитник Лев Шлосберг. Шлосберг: Мы в два клика преодолели формальные преграды Роскомнадзора Фото: Лев Шлосберг / Facebook "В мире существуют возможности, чтобы и дальше беспрепятственно заходить в Telegram. В моих каналах и группах в последние дни существенно увеличилось число участников. Мы не испытываем никаких проблем с коммуникацией. Попытка заблокировать Telegram не связана с желанием выполнять законодательство. Это чистая цензура. Спецслужбы хотят круглосуточно следить за российскими гражданами и читать переписку определенных людей. А Telegram стал одним из ведущих в РФ источников получения информации. В нем зарегистрирован каждый десятый житель страны – это политически значимая аудитория. Информацию в Telegram нельзя поддать цензуре. А это не входило в планы российских властей. Объем независимой политической, криминальной информации и сведений о преступлениях высших должностных лиц стал просто огромен", – подчеркнул Шлосберг.По его словам, из-за действий Роскомнадзора многие россияне утратили доступ к банковским и торговым сервисам."Мы в два клика преодолели формальные преграды Роскомнадзора. Но при этом в своем стремлении заблокировать Telegram они похожи на питекантропов, пытающихся угнаться за сверхзвуковым самолетом. Это выглядит смешно. Роскомнадзор в ярости. Блокируются миллионы IP – люди утратили доступ к банковским и торговым сервисам. Все валится, а Telegram стоит. Что касается Facebook, то он, на мой взгляд, не несет такой угрозы властям РФ. Другое дело, что оттуда метлой вымели большое количество кремлевских троллей. Я охотно верю, что Роскомнадзор может попытаться заблокировать любые соцсети и мессенджеры, чьи базы данных хранятся за пределами России. Пока что мы видим абсолютное бессилие российского государства в борьбе с прогрессом", – сказал собеседник.По его мнению, несмотря на блокирование, работу в России продолжат все мессенджеры."Действия государства, которые мы наблюдаем, просто стирают в пыль обещания президента РФ о продвижении и обеспечении цифрового прогресса в стране. Но в целом я бы к происходящему относился спокойно: ум все равно сильнее мракобесия. Думаю, все мессенджеры продолжат работать в России. Ведь для полной их блокировки страну нужно полностью отключить от интернета. Сложно сказать, готова ли нынешняя власть пойти на подобный шаг. Но экономические последствия такой блокады будут просто чудовищные. Пока что мы видим сплочение российского гражданского общества из-за действий государства", – резюмировал Шлосберг.Доступ к Telegram на территории России начали блокировать 16 апреля 2018 года. До этого собственники мессенджера отказались предоставить спецслужбам РФ ключи для декодирования сообщений.Создатель и хозяин мессенджера Telegram Павел Дуров призвал российских пользователей не удалять и не переустанавливать Telegram. Он пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. При этом он признал, что не гарантирует доступность сервиса без использования виртуальных частных сетей (VPN).Роскомнадзор для полного запрета мессенджера заблокировал IP-адреса компаний Amazon и Google, хостинг которых использует Telegram. От таких действий регулятора пострадали приложения Microsoft, MasterCard, Twitter, Viber и других организаций, имевших доступ к тем же серверам, уточняло "Радио Свобода".17 апреля Дуров сообщил, что Telegram удалось "пережить" первые 24 часа блокировки в России, и пообещал потратить миллионы долларов личных сбережений на выплаты Bitcoin-грантов администраторам proxy и VPN. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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