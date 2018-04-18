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Кабмин создал комиссию для проведения в Украине переписи населения
18.04.2018 14:25
Кабмин создал комиссию для проведения в Украине переписи населения
Возглавит комиссию Степан Кубов
Кабинет министров Украины создал межведомственную комиссию по вопросам содействия проведению Всеукраинской переписи населения.
Кабмин создал комиссию для проведения в Украине переписи населения Фото: reuters

Это решение сегодня было принято на заседании правительства, пишет"Радио Свобода".

Возглавит комиссию первый вице-премьер-министр-министр экономического развития и торговли Степан Кубов. По словам Кубива, работа комиссии позволит обеспечить координацию центральных органов власти в этом вопросе.

Как пишет издание, последняя перепись населения Украины состоялся в 2001 году. По данным этой переписи, общая населения Украины составляла 48457000 человек. После этого проведение переписи несколько раз переносили - последний раз в 2015 году правительство перенес проведение всеукраинской переписи населения с 2016 на 2020 год.

По установленной практикой и согласно рекомендациям ООН переписи населения в большинстве стран мира проводятся раз в десять лет.

Верховная Рада Украины признала некоторые территории Донбасса временно оккупированными территориями, также такой признана территория автономной республики Крым.

Отметим, вице-премьер Павел Розенко оценивает  стоимость Всеукраинской переписи населения в 1 млрд гривен.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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