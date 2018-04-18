|Кабмин создал комиссию для проведения в Украине переписи населения
|18.04.2018 14:25
|
Возглавит комиссию Степан КубовКабинет министров Украины создал межведомственную комиссию по вопросам содействия проведению Всеукраинской переписи населения.
Фото: reuters
Это решение сегодня было принято на заседании правительства, пишет"Радио Свобода".
Возглавит комиссию первый вице-премьер-министр-министр экономического развития и торговли Степан Кубов. По словам Кубива, работа комиссии позволит обеспечить координацию центральных органов власти в этом вопросе.
Как пишет издание, последняя перепись населения Украины состоялся в 2001 году. По данным этой переписи, общая населения Украины составляла 48457000 человек. После этого проведение переписи несколько раз переносили - последний раз в 2015 году правительство перенес проведение всеукраинской переписи населения с 2016 на 2020 год.
По установленной практикой и согласно рекомендациям ООН переписи населения в большинстве стран мира проводятся раз в десять лет.
Верховная Рада Украины признала некоторые территории Донбасса временно оккупированными территориями, также такой признана территория автономной республики Крым.
Отметим, вице-премьер Павел Розенко оценивает стоимость Всеукраинской переписи населения в 1 млрд гривен.