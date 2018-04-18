По словам спикера Верховной Рады Андрея Парубия, сопредседателями
нового межфракционного парламентского объединения "Жінки. Мир.
Безпека" выступают нардепы от фракции "Самопоміч" Ирина Суслова и
Наталья Веселова, депутат от "Народного фронта" Елена Масорина,
нардеп от Радикальной партии Валерия Заружко и депутат от
Оппозиционного блока Наталья Королевская. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Парубий: Поздравляю с созданием
нового межфракционного объединения Фото: rada.gov.ua "В
соответствии с законом о регламенте, уведомляю о создании в
Верховной Раде Украины восьмого созыва межфракционного депутатского
объединения "Жінки. Мир. Безпека", – заявил Парубий.Он
добавил, что сопредседателями этого объединения являются нардепы от
фракции "Самопоміч" Ирина Суслова и Наталья Веселова, депутат от
"Народного фронта" Елена Масорина, нардеп от Радикальной партии
Валерия Заружко и депутат от Оппозиционного блока Наталья
Королевская."Поздравляю с созданием нового межфракционного
объединения", – добавил Парубий. В Раде восьмого созыва
есть шесть фракций и две депутатские группы.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира