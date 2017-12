Омелян объявил о переговорах с еще двумя лоукостерами Омелян подчеркнул, что одна из компаний – Sky Up – будет полностью украинской, остальные – с украинским контрольным пакетом. Владимир Омелян / Фото: slovoidilo.ua Министерство инфраструктуры Украины ведет переговоры с еще двумя лоукостерами, кроме Sky Up, о выходе на украинский рынок. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян. «В начале года мы начали переговоры с тремя компаниями, я не хотел анонсировать, что может быть три, следовательно мы осторожно говорили об одном, который состоялся. Они объявили себя в этом году. Переговоры с двумя другими продолжаются, я на 80% уверен, что в следующем году они зайдут на украинский рынок», – сказал он. Омелян подчеркнул, что одна из компаний – Sky Up – будет полностью украинской, остальные – с украинским контрольным пакетом. «Пока мы говорим о компании, которая уже состоялась, это 100% украинского частного капитала – Sky Up. Две другие будут с 49% иностранного капитала и 51% украинского, чтобы они могли осуществлять внутренние украинские рейсы. Они внимательно анализируют рынок – это существенные капиталовложения и они должны чувствовать себя на 100% защищенными и верить государству», – отметил Омелян. По его словам, ни один из лоукостеров не будет иметь преференций на украинском рынке. «Для нас важно, чтобы это были не только внутренние, но и международные авиаперевозки в формате свободной конкуренции. Мы не хотим создавать преференции или особые условия для кого-либо. Условия будут равными для всех. Конкуренция должна быть», – пояснил министр. Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



