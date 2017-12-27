|Омелян объявил о переговорах с еще двумя лоукостерами
|27.12.2017 11:12
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Министерство инфраструктуры Украины ведет переговоры с еще двумя лоукостерами, кроме Sky Up, о выходе на украинский рынок. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
«В начале года мы начали переговоры с тремя компаниями, я не хотел анонсировать, что может быть три, следовательно мы осторожно говорили об одном, который состоялся. Они объявили себя в этом году. Переговоры с двумя другими продолжаются, я на 80% уверен, что в следующем году они зайдут на украинский рынок», – сказал он.
Омелян подчеркнул, что одна из компаний – Sky Up – будет полностью украинской, остальные – с украинским контрольным пакетом.
«Пока мы говорим о компании, которая уже состоялась, это 100% украинского частного капитала – Sky Up. Две другие будут с 49% иностранного капитала и 51% украинского, чтобы они могли осуществлять внутренние украинские рейсы. Они внимательно анализируют рынок – это существенные капиталовложения и они должны чувствовать себя на 100% защищенными и верить государству», – отметил Омелян.
По его словам, ни один из лоукостеров не будет иметь преференций на украинском рынке.
«Для нас важно, чтобы это были не только внутренние, но и международные авиаперевозки в формате свободной конкуренции. Мы не хотим создавать преференции или особые условия для кого-либо. Условия будут равными для всех. Конкуренция должна быть», – пояснил министр.
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