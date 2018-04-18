Атака Израиля на сирийскую авиабазу Т-4 (Tiyas) в провинции Хомс 9 апреля была согласована с администрацией США. Ее целью являлась новейшая иранская система противовоздушной обороны (ПВО), недавно доставленная на базу. Об этом сообщает Newsru.com со ссылкой на The Wall Street Journal.

Атака была осуществлена после телефонных переговоров премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа. После этого Нетаньяху приказал нанести удар по иранской системе ПВО, чтобы предотвратить ее использование против израильских военных самолетов.

Особо отмечается, что эта система ПВО была ликвидирована до того, как она была развернута и подготовлена к применению. Помимо прочего, был уничтожен ангар, в котором хранились беспилотные летательные аппараты, использовавшиеся иранцами.

Какая именно иранская система ПВО была уничтожена в результате авиаудара, WSJ не пишет. Наиболее продвинутой на сегодняшний день иранской системой ПВО считается мобильный зенитно-ракетный комплекс «Бавар-373», который в Тегеране называют аналогом российского ЗРК С-300, отмечает NEWSru Israel.

Удар Израиля по базе Т-4 был нанесен 9 апреля. В результате инцидента погибли семь иранских военных.

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