Все эти договоры с подписью России не стоят бумаги, на которой они написаны».

Украине не следует оставаться членом Содружества независимых государств (СНГ) хотя бы по той причине, что за последние 4 года РФ нарушила множество договоров, подписанных с Украиной, информирует svodka.net.

«Украине нужно не членство в СНГ, а членство в ЕС», — сказал «Обозревателю» российский финансист и блогер Слава Рабинович.

Комментируя инициативу президента Украины Петра Порошенко по выходу Украины из СНГ, он признался: «Честно говоря, в последнее время я не слышу этого термина – «СНГ», и не понимаю, что он значит и чем он хорош».

Вместе с тем, в контексте двусторонних соглашений между Россией и Украиной, которые до сих пор действуют, в том числе в рамках СНГ, блогер заметил: «Я могу назвать с дюжину договоров, которые Российская Федерация нарушила по отношению к Украине за последние 4 года. Так что все эти договоры с подписью России не стоят бумаги, на которой они написаны».

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«Украине нужно не членство в СНГ, а членство в ЕС – вот куда Украина должна двигаться», — подчеркнул Рабинович.

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