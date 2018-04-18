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Бабченко: Путинские ФСБшники убили путинского разработчика оружия Пшеничного. Даже и не знаю, за кого болеть-то – за жабу или гадюку
18.04.2018 14:38
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Российский журналист.

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Путинские ФСБшники убили путинского разработчика оружия Пшеничного. Даже и не знаю, за кого болеть-то – за жабу или гадюку

Сегодня 15.13 | комментариев: Нет, я понимаю. Действительно, сложно признаться себе в том, что страна – говно. Вся – сверху донизу, справа налево, от начала и до конца. Очень хочется быть хотя чуточку нормальным. Хоть чуточку как все. Найти в себе хотя что-то европейское. Скажем, борьбу с харрасментом. Или "русского Илона Маска".Читаем. Валерий Пшеничный, разрабатывал новейшие схемы для подводной лодки, модификация, приобрела бы уникальные характеристики, бла-бла-бла. И сразу по всему инету – "русский Илон Маск!".Друзья мои. Вы уже совсем е…анутые, да? Вы совсем уже перестали видеть разницу между черным и белым? Вы уже совсем перестали понимать, чем отличается чувак, который разрабатывает новейшие средства скрытной доставки ядерного оружия для диктатора, орущего про "стереть весь мир в труху", от чувака, запустившего в космос красный кабриолет, чтобы сделать мир лучше?Может, у вас и Вернер фон Браун – немецкий Илон Маск? Ну, подумаешь, две с половиной тысячи человек убил, половину Лондона с песком сравнял. Ракеты же запускал!Ким Чен Ын вообще вон при помощи частной страны через Японию боеголовками пуляет – корейский Илон Маск? Фриц Габер, создатель "Циклона-Б". Не, ну а че? Технический прорыв же. Научное открытие. Ученый.ФСБшники убили ученого, разрабатывающего ядерные подводные лодки авторитарному режиму? Да сука б…ять гигантскими буквами "Спасибо!!!".Израилю ради ликвидации иранских ученых-ядерщиков целые спецоперации приходится проводить – а тут сами справились! Если, ребята, вы попереубиваете еще всех разработчиков ваших сраных "Армат", непредсказуемых ракет, ядерных двигателей, "Сарматов", "Кинжалов", все руководство "НИИ Стали", Адмиралтейских верфей, "НИИ Приборостроения", корпорации "Миг" и всех прочих конструкторских бюро – я первый буду просить о том, чтобы вам поставили памятник, нерукопокладные труженики плаща и кинжала. Чтоб ваши ученые от ваших же оборонных НИИ шарахались, как от огня. Чтоб за километр обходили. Чтоб каждый ученый просыпался с утра, и думал: "Пойти разрабатывать оружие массового уничтожения путинскому режиму? Ннннууу нахер! Я лучше английский выучу и уеду в Дарем".Путинские ФСБшники убили путинского разработчика оружия. Даже и не знаю, за кого болеть-то – за жабу или гадюку. А вы, мои дорогие друзья, идите Маяковского почитайте. Что такое хорошо, и что такое плохо. Там ограничение с пяти лет. Может, дойдет.Мне казалось, что очевидные вещи не обязательно пережевывать каждый раз в силу их очевидности, но, ок, пережую еще раз – убийство – это плохо, убивать людей нельзя, пытать людей нельзя, засовывать кипятильник в людей нельзя, палачи не перестают быть палачами, спасибо Кэп, пост вообще не об этом.

Источник: Аркадий Бабченко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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