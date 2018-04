var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4154; coreola.articleid = 242065; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4154] = 4154; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Путинские ФСБшники убили путинского разработчика оружия Пшеничного. Даже и не знаю, за кого болеть-то – за жабу или гадюку

Аркадий Бабченко
Российский журналист.

Путинские ФСБшники убили путинского разработчика оружия Пшеничного. Даже и не знаю, за кого болеть-то – за жабу или гадюку

Сегодня 15.13

Нет, я понимаю. Действительно, сложно признаться себе в том, что страна – говно. Вся – сверху донизу, справа налево, от начала и до конца. Очень хочется быть хотя чуточку нормальным. Хоть чуточку как все. Найти в себе хотя что-то европейское. Скажем, борьбу с харрасментом. Или "русского Илона Маска".Читаем. Валерий Пшеничный, разрабатывал новейшие схемы для подводной лодки, модификация, приобрела бы уникальные характеристики, бла-бла-бла. И сразу по всему инету – "русский Илон Маск!".Друзья мои. Вы уже совсем е…анутые, да? Вы совсем уже перестали видеть разницу между черным и белым? Вы уже совсем перестали понимать, чем отличается чувак, который разрабатывает новейшие средства скрытной доставки ядерного оружия для диктатора, орущего про "стереть весь мир в труху", от чувака, запустившего в космос красный кабриолет, чтобы сделать мир лучше?Может, у вас и Вернер фон Браун – немецкий Илон Маск? Ну, подумаешь, две с половиной тысячи человек убил, половину Лондона с песком сравнял. Ракеты же запускал!Ким Чен Ын вообще вон при помощи частной страны через Японию боеголовками пуляет – корейский Илон Маск? Фриц Габер, создатель "Циклона-Б". Не, ну а че? Технический прорыв же. Научное открытие. Ученый.ФСБшники убили ученого, разрабатывающего ядерные подводные лодки авторитарному режиму? Да сука б…ять гигантскими буквами "Спасибо!!!".Израилю ради ликвидации иранских ученых-ядерщиков целые спецоперации приходится проводить – а тут сами справились! Если, ребята, вы попереубиваете еще всех разработчиков ваших сраных "Армат", непредсказуемых ракет, ядерных двигателей, "Сарматов", "Кинжалов", все руководство "НИИ Стали", Адмиралтейских верфей, "НИИ Приборостроения", корпорации "Миг" и всех прочих конструкторских бюро – я первый буду просить о том, чтобы вам поставили памятник, нерукопокладные труженики плаща и кинжала. Чтоб ваши ученые от ваших же оборонных НИИ шарахались, как от огня. Чтоб за километр обходили. Чтоб каждый ученый просыпался с утра, и думал: "Пойти разрабатывать оружие массового уничтожения путинскому режиму? Ннннууу нахер! Я лучше английский выучу и уеду в Дарем".Путинские ФСБшники убили путинского разработчика оружия. Даже и не знаю, за кого болеть-то – за жабу или гадюку. А вы, мои дорогие друзья, идите Маяковского почитайте. Что такое хорошо, и что такое плохо. Там ограничение с пяти лет. Может, дойдет.Мне казалось, что очевидные вещи не обязательно пережевывать каждый раз в силу их очевидности, но, ок, пережую еще раз – убийство – это плохо, убивать людей нельзя, пытать людей нельзя, засовывать кипятильник в людей нельзя, палачи не перестают быть палачами, спасибо Кэп, пост вообще не об этом.

Источник: Аркадий Бабченко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора



