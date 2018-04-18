Внефракционный народный депутат Украины Евгений Мураев озвучил новую установку Кремля, заявив, что "от Юго-Востока должен быть один кандидат и одна партия".

Об этом написал украинский политолог Алексей Голобуцкий, передает .

"Мураев вчера на NewsOne озвучил новую установку Кремля: "От Юго-Востока должен быть один кандидат и одна партия" в контексте объединения именно под Мураевым электората и партийных структур "Партии мира", "Христианских социалистов", "Відродження", "Основа", "Женщины за мир". Через четыре года Кремль вновь взялся за раскрутку мифического "Юго-Востока" как отдельного региона и плацдарма российской экспансии", - рассказал Голобуцкий.

Он добавил, что нельзя сказать, что все названные выше партии придерживаются пророссийской позиции.

"Тот же с "Христианскими социалистами", "Відродження" Бондаря - скорее обычные регионально ориентированные проекты с небольшим акцентом на русскоязычности и гораздо большим - на социально-экономических моментах", - уточнил Голобуцкий.

По его мнению, Кремль в рамках предвыборной кампании будет давить на лидеров этих партий и их электорат, используя все доступные медийные ресурсы.

"И эта попытка аккумулирования избирательного ресурса может оказаться вполне успешной, если не будет продуманной и довольно массированной кампании по дискредитации именно пророссийских агентских партийных проектов и политиков", - предостерег Голобуцкий.

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