Адвокаты бывшего президента Украины Виктора Януковича намерены в четверг, 19 апреля, провести телемост с аннексированный Крымом для допроса очередного свидетеля. Об этом заявил адвокат Виталий Сердюк в Оболонском районном суде Киева, сообщает NEWSONE .

"Завтра (19 апреля, - ред.) мы планируем провести телемост с Крымом. Планируем допросить адмирала Ильина, который в момент осложнения отношений, в момент максимальной конфронтации в Крыму и в обществе, сделал все, чтобы защитить нашу территорию, который коммуницировал с уже представителями новой власти и который может дать информацию о том, что действительно делалось все, чтобы лишиться Крыма. Фактически, Крымом рассчитались за право и возможность пребывания при власти. Интересный планируется допрос", - отметил правозащитник.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, народный депутат Украины Михаил Добкин заявил, что прежний президент Виктор Янукович в 2014 году должен был остаться в Украине и умереть, если бы пришлось.

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