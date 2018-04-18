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Добкин: Турчинов позвонил мне, чтобы я обеспечил безопасность находящейся на тот момент под арестом Тимошенко
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18.04.2018 14:46
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Экс-глава Харьковской области Михаил Добкин сообщил, что спикер
Верховной Рады Александр Турчинов звонил ему с поручением
обеспечить доставку Юлии Тимошенко в аэропорт Харькова, откуда она
должна была улететь в Киев. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Добкин рассказал, что узнал о смене власти после
звонка Турчинова Фото: ЕРА 18 апреля, во время дачи показаний в
Оболонском суде Киева, где рассматривается дело по обвинению
Януковича в госизмене, передает корреспондент "Турчинов
позвонил мне и сказал, что власть в стране поменялась, что он
уполномочен новой украинской властью обратиться ко мне. И суть его
обращения была, чтобы я сделал все от меня зависящее и обеспечил
безопасность для перемещения находящейся на тот момент под арестом
в городе Харькове Юлии Тимошенко в харьковский аэропорт, а туда уже
выслали за ней, если я не ошибаюсь, специальный борт. Что, в
принципе, я и сделал", – рассказал он.Добкин отметил, что
узнал о смене власти в районе полудня 22 февраля после звонка на
мобильный телефон от Турчинова.В конце 2013-го – начале 2014
года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене
власти. В это время митингующим противостояли правоохранительные
органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки).
С 18-го по 20 февраля 2014 года были убиты 77 протестующих,
около 700 человек получили ранения.22 февраля 2014
года Верховная Рада приняла постановление №4193 о
самоустранении президента Украины Виктора Януковича от
конституционных обязательств после того, как он сбежал в Россию.В
октябре 2011 года экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко
была приговорена к семи годам лишения свободы за превышение
полномочий при подписании газовых контрактов. В конце 2011
года Тимошенко перевезли из киевского СИЗО в Качановскую
исправительную колонию №54 в Харькове. С мая 2012 года она
находилась под усиленной охраной в Харьковской центральной больнице
№5.22 февраля 2014 года, после бегства из Украины Януковича,
Верховная Рада приняла постановление о выполнении
международных обязательств Украины относительно освобождения
Тимошенко.
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