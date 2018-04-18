Подозреваемая в подготовке теракта народный депутат Надежда Савченко заявила, что будет расценивать принудительный отбор у нее биообразцов как физические пытки.

Об этом она сказала во время заседания в Шевченковском райсуде Киева, куда ее доставили для отбора биообразцов для экспертизы, сообщает Укринформ.

«Принудительно отбирать такие образцы я запрещаю. Я заявляю, что любую попытку расцениваю как физические пытки, мне лезть в рот я не позволю», — заявила Савченко.

Адвокат депутата Дмитрий Бугай отметил, что такие действия являются унижением чести и достоинства человека.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира