|Савченко отказалась сдавать биообразцы на проверку и заговорила о «пытках»
|18.04.2018 14:48
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Подозреваемая в подготовке теракта народный депутат Надежда Савченко заявила, что будет расценивать принудительный отбор у нее биообразцов как физические пытки.
Об этом она сказала во время заседания в Шевченковском райсуде Киева, куда ее доставили для отбора биообразцов для экспертизы, сообщает Укринформ.
«Принудительно отбирать такие образцы я запрещаю. Я заявляю, что любую попытку расцениваю как физические пытки, мне лезть в рот я не позволю», — заявила Савченко.
Адвокат депутата Дмитрий Бугай отметил, что такие действия являются унижением чести и достоинства человека.
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