Украинская власть пока не в состоянии выплачивать пенсии на оккупированных территориях из-за невозможности вести там законную деятельность. Об этом заявила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда, пишет Цензор.НЕТ.

«Пока украинская власть на оккупированной территории не в состоянии выплачивать пенсии, так как она является оккупированной. Оккупационные власти не дают возможности нам осуществлять там какую-либо законную деятельность. У нас нет законных представительств Пенсионного фонда, органов социальной защиты», - сообщила министр.

Коляда отметила, что сейчас украинское правительство работает над тем, чтобы упростить пенсионерам с оккупированных районов Донбасса пересечение линии разграничения и получение выплат на подконтрольной территории.

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