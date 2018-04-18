Ofcom пообещал обнародовать результаты расследования. В зависимости от серьезности подтвердившихся нарушений RT могут оштрафовать или отозвать у него лицензию.

Британский регулятор СМИ Ofcom инициировал семь новых расследований в отношении российcкого канала RT. Компанию заподозрили в нарушениях правил объективной подачи информации в ходе освещения дела об отравления Сергея и Юлии Скрипаль, информирует svodka.net.

Ofcom cчитает, что RT контролируется российским государством, которое финансирует работу телеканала, говорится в его сообщении. Регулятор усилил контроль за работой телеканала после событий в Солсбери и обратил внимание на увеличение количества программ с возможными нарушениями.

Претензии Ofcom вызвали семь передач, вышедшие в эфир в марте и апреле 2018 года. Это два выпуска программы Sputnik, два выпуска Crosstalk, два выпуска новостей и передача Worlds Apart with Oksana Boyko.

Ранее RT не выделялась между прочих СМИ в плане соблюдения кодекса Ofcom, отметил регулятор. С мая 2011 года он зафисировал со стороны компании 15 нарушений, которые, чаще только, были допущены в передачах о внешней политике России. В частности, речь в них шла о Ливии, Сирии, Украине, Турции и НАТО. Больше только нарушений Ofcom насчитал в 2014 году.

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Ofcom пообещал обнародовать результаты расследования. В зависимости от серьезности подтвердившихся нарушений RT могут оштрафовать или отозвать у него лицензию.

Комментируя сообщение регулятора, представитель МИД России Мария Захарова сказала: «Тучи над „Би-Би-Си“ сгущаются».

13 марта Ofcom пообещал проверить, как RT соблюдает условия вещательной лицензии после заявления премьер-министра Терезы Мэй, которая сказала, что очень вероятно, что ответственность за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии несет Россия.

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«Если британские следственные органы придут к выводу, что в отношении интересов Британии имело место незаконное применение силы со стороны российского государства, в соответствии с нашими обязанностями мы должны будем проверить, уместна и законна ли лицензию RT в этой ситуации», — объяснил регулятор. Тогда же несколько британских парламентариев призвали правительство ограничить в стране работу телеканала RT вплоть до отзыва лицензии.

RT тогда выразил несогласие с регулятором и заявил, что подход канала к вещанию никак не изменился. По мнению компании, Ofcom связал RT с вопросами, не имеющими отношения к каналу, следовательно, вышел за рамки своих обязанностей медиарегулятора. Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что британский медиарегулятор всегда жестко контролирует работу канала, и к RT у него меньше претензий, чем к другим СМИ. Она тогда выразила надежду, что лицензию у канала на отзовут.

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