Британский телекоммуникационный регулятор Ofcomпроверит "должную беспристрастность" новостных и других программ на прокремлевском канале Russia Today. Британия проверит "беспристрастность" Russia Today Фото: ЕРА Как рассказал пресс-секретарь регулятора, они проверят "должную беспристрастность" новостных и других программ на канале.По словам представителя Ofcom, они зафиксировали значительное увеличение количества программ, вызывающих сомнения относительно соблюдения требований регулятора.Результаты расследования планируют обнародовать "как можно скорее".BBC отмечает, что RT активно освещает отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и последовавшие за ним события. При этом телеканал транслирует российскую точку зрения на произошедшее.12 марта регулятор телерадиовещания Великобритании Ofcom уведомил российский пропагандистский телеканал Russia Today, что его лицензия может быть отозвана.В Ofcom заявили, что решение будет принято, как только премьер-министр страны Тереза Мэй окончательно определится с ответом, причастна ли Россия к отравлению Скрипаля на территории Великобритании.В ответ спикер МИД РФ Мария Захарова сказала, что в случае лишения RT лицензии ни одно британское средство массовой информации в России работать не будет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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