|Укрпочта наконец получила лицензию на безналичный расчет — в отделениях можно будет рассчитываться карточкой
|18.04.2018 14:56
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Нацбанк выдал Укрпочте лицензии на перевод средств без открытия счетов.
«Это то, чего ждали очень долго, шаг к цивилизации. Это — терминалы в отделениях совсем скоро! Клиенты смогут рассчитываться в отделениях, на нашем сайте или в мобильном приложении карточками. Нужно лишь немного времени на установку оборудования», — написал в Facebook генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.Автор: facebook.com
Лицензия выдана ПАО «Укрпочта» на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.
По его словам, теперь операции будут осуществляться без посредника. Поэтому — дешевле.
Кроме того, Укрпочта стала первым участником международных платежных систем MasterCard и Visa между небанковских учреждений Украины.
«Укрпочта имеет более 11 тысяч отделений. Решение НБУ будет помогать увеличению объемов безналичных расчетов. Особенно в небольших городах и селах, где преобладают расчеты наличными», — отметил директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Александр Яблунивский.
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